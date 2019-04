Le borse europee partono incerte in attesa delle trimestrali Usa

di Marzio Quaglino Anche oggi partenza delle borse europee all’insegna della calma piatta. Indici che viaggiano poco sopra o sotto la parità, con Milano a -0,2%. I mercati, dopo il susseguirsi di dati di rallentamento dell’economica mondiale, aspettano vedere l’impatto sui conti dei colossi statunitensi con la stagione delle trimestrali che inizia oggi.In avvio in Piazza Affari cede Unicredit (-1,18%) dopo l’assemblea di ieri e la notizia dell’inchiesta antitrust. Piccolo rimbalzo per Prysmian (+0,53%) dopo gli 8 punti percentuali persi ieri. Sul versante dei titoli di Stato spread stabile a 254 punti base per effetto del rendimento del Btp decennale al 2,52%.Tra le valute continua la salita a piccoli passi dell’Euro sul Dollaro con il cambio a quota 1,1282.