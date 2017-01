Mercati, le borse europee procedono piatte

di Marzio Quaglino Partenza in calo, poi il recupero e ancora segno meno. Seduta all’insegna dell’incertezza, con continui capovolgimenti di fronte, per le borse europee. Mancano dati o notizie in grado di muovere i mercati.Londra, Francoforte e Parigi restano appena sotto la parità. Milano, dopo 4 sedute al rialzo consecutive, sta mettendo a segno un ulteriore progresso anche se limitato allo 0,28%. Sul listino di Piazza Affari ancora occhi puntati su Banco Bpm che, dopo un'apertura in rosso, continua la sua crescita a +4,04%.Sul mercato delle materie prime risale il prezzo del petrolio con il Brent del Mare del Nord di nuovo vicino ai 57 dollari al barile.Tra le valute dollaro in calo rispetto alle principali monete, ma è solo parziale il recupero dell'euro che non riesce a mantenersi sopra quota 1,05 nei confronti del biglietto verdeOre 12:35