Mercati Le borse europee reagiscono bene ai progressi nei colloqui Usa-Cina

di Fabrizio Patti Le borse europee hanno reagito subito positivamente alle notizie sui progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Cina. Ieri a Washington è arrivato il vice premier cinese, Liu He. Il vicedirettore della Camera di Commercio Americana, Myron Brilliant, ha detto: «Siamo alla fine del lavoro, il 90% è fatto, ma l’ultimo 10% è la parte più dura». Sia Shanghai che Hong Kong hanno chiuso attorno al +1,20%.Milano ora segna un +1,10 per cento. Francoforte +1,21, Parigi +0,63%. Londra invece è piatta, dopo la salita di ieri e nell'incertezza perdurante sulla Brexit.A piazza Affari la migliore è StMicroelectronics (+5,57%), già salita ieri, azienda di cui si parla anche per le dimissioni della consigliera Claudia Bugno, consulente del ministero dell'Economia.Forte rimbalzo dei bancari e assicurativi, con Unipol Gruppo e Unicredit che guadagnano oltre il 3 per cento.Positiva anche Tim, +0,56%, dopo la discesa dei giorni scorsi, in attesa dell'incontro di venerdì prossimo con Open Fiber. Male invece oggi le utilities, con Hera in calo dello 0,79%.Spread giù a 249 punti e rendimento al 2,49 per cento.E dopo otto sedute negative rialza la testa l'euro: oggi vale 1,1201 dollari. E sale ancora il petrolio, con il brent che sfiora i 70 dollari. Aggiornamento ore 12.05.