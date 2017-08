Mercati Le borse europee rimbalzano dopo una settimana pesante

di Marzio Quaglino Le borse europee dopo quattro ribassi consecutivi rivedono il segno più. In avvio di giornata sono arrivati dati postivi da Tokyo sul versante del prodotto interno lordo e negativa dalla Cina, la cui produzione industriale è cresciuta meno delle attese.Le borse del Vecchio continente vanno dallo 0,28% di Londra al +0,96% di Francoforte. E Milano riesce a fare ancora meglio con l’indice Ftse Mib a +1,01%. Sul listino di Piazza Affari spiccano i bancari guidati da Unicredit (+2,29%), ma il titolo migliore è Fiat Chrysler che balza del 3,46%.Dopo i rialzi dei giorni scorsi l’oro inizia la settimana in retromarcia con la quotazione in discesa a 1.286 dollari l’oncia.Sul mercato dei titoli di stato si restringe lo spread con i Bund tedeschi a 160 punti base con il rendimento del Btp decennale moco mosso al 2,03%.Infine sul mercato valutario l’euro si mantiene forte rispetto alla principali monete. Il cambio con il Dollaro resta sopra 1,18, mentre sulla Sterlina la moneta unica rimane molto vicina alla soglia di 0,91, i massimi da ottobre 2016.