Mercati Le borse europee virano in positivo, bene i titoli dell’automotive

di Fabrizio Patti Le borse europee hanno svoltato in positivo. Alle 11 il dato sulla produzione industriale nell'eurozona: -0,2% a febbraio rispetto al mese precedente, -0,3% rispetto a un anno prima. Ma meglio delle attese degli analisti, che si aspettavano un calo rispetto all’anno prima dell’1 per cento.Oggi la Cina ha diffuso dati positivi sul proprio export e negativi sulle importazioni. Si attendono le prime trimestrali di banche americane, ci diranno se l'economia sta effettivamente rallentando. E il presidente della Bce Mario Draghi parlerà al meeting del Fondo monetario internazionale.Milano guadagna lo 0,36%, allineata a Parigi, mentre Francoforte supera mezzo punto di guadagno. Bene anche Londra (+0,41%), dopo l'accordo sul rinvio della Brexit.A piazza Affari hanno recuperato i bancari, Fineco sale di oltre il 2%. Fanno meglio solo Juventus e Pirelli, vicine ai tre punti di rialzo. Positivi i titoli dell'auto, in negativo Telecom Italia (-0,80%, recupero rispetto ai minimi della mattina) e le utilities.L'euro sale sul dollaro, è sopra 1 e 13. Lo spread è in lieve discesa, ora a 249 punti base, con il nuovo rendimento di riferimento al 2,51 per cento.