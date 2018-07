Le borse in Europa cercano la via del rialzo

Condividi

di Marzio Quaglino Dopo un avio all’insegna dell’incertezza le piazze europee cercano di prendere la via del rialzo, nonostante il netto calo dell’indice Zew, che misura la fiducia delle imprese in Germania. Milano sale dello 0,51% e sempre sotto il mezzo punto percentuale è il progresso di Londra, Francoforte e Parigi appena sopra.Sul listino di Piazza Affari in evidenza Salvatore Ferragamo (+2,92%) che recupera parte delle recenti perdite. Bene anche gli industriali, mentre in coda al listino si nuove Telecom (-2,24%), penalizzata dal giudizio negativo di una banca d’affari.Sul mercato delle materie prime torna ad infiammarsi il petrolio. Il brent del mare del Nord torna sopra i 92 dollari al barile, valori che non si registravano dal maggio scorso.Infine, sul valutario l’euro perde terreno sul dollaro con il cambio a quota 1,1701.