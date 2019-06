Mercati Le borse perdono slancio, sale il petrolio

di Michela Coricelli Era partita decisamente meglio la seduta a Piazza Affari. Alle 12,40 il Ftse Mib si limita ad un rialzo dello 0,08%, Londra e Parigi piatte, mentre Francoforte ha virato in territorio negativo a -0,11%.A Milano brilla il titolo Tenaris a +2,68%, spinto dal rincaro del petrolio. La quotazione di greggio americano e brent sale sulla scia delle tensioni tra Stati Uniti e Iran in Medioriente.Il titolo peggiore invece è Atlantia, che cede quasi il 5%. Il titolo reagisce così al nuovo sistema dei pedaggi, approvato ieri dall'Autorità dei trasporti, che non piace alle società concessionarie.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è a 241 punti base, con rendimento del decennale al 2,11%. L'euro si scambia a 1,1311 contro il dollaro. L'oro, dopo una corsa che ha portato a sfondare i 1.400 dollari l'oncia, si ferma a 1.397.