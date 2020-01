Mercati Le borse rimbalzano Giù il petrolio, per l'oro nuovi massimi

Condividi

di Fabrizio Patti E' in corso un rimbalzo nelle borse europee. Ieri il Ftse Mib di Milano aveva lasciato sul terreno mezzo punto percentuale, in apertura sale dello 0,72%, a metà strada tra il +0,8% di Francoforte e il +0,6% di Parigi.Tra i 40 titoli del Ftse Mib solo due negativi: Campari (-0,06%) ed Eni (-0,25%). i maggiori rialzi per StMicroelectronics (+2,95%), Unipol (+2,44%) e Atlantia (+2,23%).A ridurre la pressione sui mercati è stata la salita di Wall Street di ieri, dopo la pubblicazione di dati positivi dall'economia statunitense: l'indice Pmi servizi a dicembre è stato pari a 52,8, oltre un punto sopra il 51,6 di novembre. Salita anche per l'indice Pmi composito, da 52 a 52,7. L'indice Pmi misura le risposte sull'attività economica (a partire da fatturato e ordini) date dai responsabili acquisti delle imprese. La soglia 50 segna il discrimine tra crescita e contrazione.Ma hanno contribuito anche le analisi politiche. Alcuni analisti, a partire da Ian Bremmer di Eurasia Group, ieri hanno sottolineato come, seppure i rischi di una risposta asimettrica siano molto alti, sia vista come meno probabile la prospettiva di una guerra aperta.Il segno più ha prevalso nella notte anche sui mercati asiatici, in particolare a Tokyo, +1,60%.Anche oggi sotto osservazione petrolio e oro.Il Brent, il petrolio del Mare del Nord, ieri aveva toccato il picco dallo scorso maggio, superando i 70 dollari e mezzo al barile. Oggi il prezzo scende dell0 0,70%, a quota 68,40 dollari.Il metallo giallo è ai massimi da 7 anni, anche oggi in leggera salita, a quota 1.567 dollari all'oncia. Nell'ultima settimana il rialzo è stato del 3 e mezzo per cento. L'oro è il classico bene rifugio nei momenti di tensione internazionale.