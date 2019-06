Le borse salgono, scende lo spread

Condividi

di Marzio Quaglino I segnali di un prossimo ribasso dei tassi arrivato dalla due giorni della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, spingono gli acquisti in borsa.Milano, la migliore in Europa, sale dello 0,91%. Oltre il mezzo punto percentuale crescono anche Londra, Francoforte e Parigi. Oltreoceano partenza molto positiva anche per Dow Jones e Nasdaq che stanno mettendo a segno processi attorno al punto percentuale.Per quanto riguarda i titoli di Stato, continua la discesa dello spread. Il differenziale con il Bund tedesco scende sui valori del settembre scorso a 237 punti base, per effetto del rendimento del Btp 2,05%.Tra le materie prime balzo dell’oro sui massimi da quasi 5 anni e mezzo a 1.382 dollari l’oncia.Sul mercato valutario l’Euro si rafforza sul dollaro con il cambio a ridosso di 1,13 nei confronti del Dollaro.Aggiornamento ore 15.57