Voto italiano, le prime reazioni internazionali

L’Union européenne va passer une mauvaise soirée... 😃 MLP #Italie🇮🇹 #Elezioni2018 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 4 marzo 2018

Arrivano le prime reazioni internazionali al voto italiano.Forse con eccessivo anticipo, il Wall Street Journal ritiene che il risultato -in base agli exit poll- delle elezioni italiane confermi il timore del "probabile inizio di un prolungato periodo di instabilità politica e tensione nella terza economia dell'Eurozona" considerato "che dal voto non emerge un vincitore assoluto".ÂIl sito russo RT, con Sputnik, considerati la longa manus della propaganda del Cremlino, scrive che in base al quadro che fornito dagli exit poll delle elezioni si registra "l'expoit dei partiti anti-estabilishment, mentre il centro-sinistra è sconfitto". RT cita i M5S "primo partito" e sottolinea che "gli anti immigrati della Lega Nord hanno anche loro superato le aspettative". Prima delle elezioni, da più parti sono piovute accuse a Mosca di ingerenza nel voto, a sostegno delle forze ritenute populiste."L'Unione europea passerà una brutta serata...". E' il tweet sulle elezioni italiane della leader del Front National Marine Le Pen, che alle parole fa seguire un emoticon con un faccino che sorride.