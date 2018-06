Stampa Le reazioni all'estero al Governo Conte. I media mondiali: "Farà innervosire l'Ue"

La nascita del governo di Movimento Cinque Stelle e Lega ha guadagnato immediatamente spazio sugli online dei principali quotidiani internazionali che stanno sottolineando, con diverse sfumature, le incognite che un governo "populista" in uno dei Paesi fondatori dell'Ue apre per l'Europa e per i mercati.Il conservatore britannicotitola 'I partiti populisti dell'Italia trovano un nuovo accordo per formare un governo' e nel testo scrive: "La prospettiva del primo governo populista ed euroscettico dell'Europa occidentale farà innervosire Bruxelles e potrebbe portare ulteriore turbamento sui mercati finanziari non solo in Europa, ma anche nel resto del mondo".'Verso un'uscita della crisi in Italia?', si chiede, parlando del nuovo incarico a Giuseppe Conte. "Quanto a Paolo Savona, economista che considera l'euro come una gabbia tedesca ,e su cui il presidente Mattarella aveva posto un veto, è stato nominato agli Affari europei mentre all'Economia va Giuseppe Tria, professore favorevole alla permanenza nell'euro".Un commento sutitola: 'La commedia a Roma inquieta l'Italia', e sottotitola: 'Fra calcoli machiavellici e teatro, l'Italia affonda in una crisi che mette in agitazione i mercati'.Lo spagnoloricorda che "a quasi 90 giorni dalle elezioni, la Lega e il Movimento 5 Stelle sono riusciti a raggiungere un accordo per formare un esecutivo che cercherà di governare l'Italia". E "dopo giorni di enormi tensioni e una lunga trattativa, entrambe le parti hanno deciso di sostituire l'euroscettico Paolo Savona con Giovanni Tria al Ministero dell'Economia" e Savona, "ironia della politica, occuperà il dicastero degli Affari Europei".Latitola 'I due partiti populisti italiani hanno rianimato i loro piani per formare un governo di coalizione'. Secondo l'emittente britannica, il nuovo ministro dell'Economia Giovanni Tria "è critico dell'Ue ma non sostiene l'uscita dell'Italia dall'euro, così è stato più facile farlo accettare a Mattarella" al posto di Paolo Savona.L'dedica ai fatti italiani la copertina con il disegno d'un gelato tricolore esplosivo e il titolo: "Maneggiare con cura"."L'Italia pronta a un governo populista", scrive, che sul sito dedica un profilo a Conte tornando fra l'altro sulla sua "limitata esperienza politica" e sulle polemiche sul curriculum."I leader populisti raggiungono un accordo per far risorger la coalizione", informa da parte sua all'interno il progressista, che nell'edizione online ripropone poi in un richiamo il disinvolto titolo sulle parole di Jean-Claude Juncker su Sud, lavoro e corruzione che ieri ha contribuito a scatenare una bufera sul presidente della Commissione europea."Un'amministrazione euroscettica al potere in Italia, la terza economia d'Europa". Così ilcommenta gli ultimi sviluppi politici nel nostro Paese. I leader dei due partiti della coalizione - sottolinea il quotidiano - oltre ad essere ministri saranno entrambi anche vicepremier: "Un ruolo che permetterà a Luigi Di Maio e Matteo Salvini di guidare il governo, verosimilmente oscurando il primo ministro Giuseppe Conte". Quest'ultimo viene descritto come "un avvocato e un accademico poco conosciuto", "emerso come candidato di compromesso dopo che i leader dei partiti della coalizione hanno rinunciato a rivendicare la premiership comeparte del loro patto per formare un governo". E a proposito di Giovanni Tria, scelto come ministro dell'Economia, il Wsj lo descrive come "un economista che ha criticato l'eurozona affermando che ha fallito l'obiettivo di raggiungere la convergenza tra le diverse economie che compongono l'euro area e di eliminare gli squilibri macroeconomici".