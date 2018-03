#Elezioni 2018 Le sfide dei big nei collegi uninominali

Risultati alterni per i 'pesi massimi' della politica nei collegi uninominali.ha vinto a Firenze Senato con il 44% circa.ha stravinto ad Acerra Camera con il 63% circa.ha vinto a Sesto San Giovanni Senato con il 40%.ha vinto a San Donà di Piave Camera con il 50%.ha vinto a Latina Camera con il 46%.è in testa a Roma Trionfale Camera con il 41%.in testa con il 38% a Roma Gianicolense Senato.è solo terzo nel collegio di Pesaro Cameraè solo secondo a Ferrara Camera.è in testa di soli due punti a Siena Camera.ha vinto il collegio di Bolzano Camera.è in testa a Bologna Senato.è seconda per un punto a Pisa Senato.è solo terza a Genova Senato.è in testa di un punto a Reggio Emilia Camera.ha vinto nel collegio di Modena Camera.è solo terzo a Sassuolo Camera.ha vinto il collegio di Empoli Camera.è in testa di un soffio ad Arezzo Senato.ha preso poco meno del 4% a Nardò Senato.è in testa a Roma Montesacro Camera.è solo terzo ad Ariano Irpino Camera.