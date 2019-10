È accaduto in una azienda metallurgica Lecco. Incidente sul lavoro: muore un 27enne colpito da una barra alla testa

Condividi

È stato colpito alla testa da una barra metallica. Per il giovane operaio di 27 anni non c’è stato nulla da fare. L’incidente mortale è avvenuto questa mattina in un'azienda metallurgica alla periferia sud di Lecco. La richiesta d'intervento è giunta poco prima delle 8, sul posto sono giunti l'equipe medica del 118, i tecnici di Ats e vigili del fuoco. L’operaio ha riportato un trauma cranico e vani sono stati i tentativi di rianimarlo da parte dell'équipe medica. Ora sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'infortunio mortale sul lavoro.