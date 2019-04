Interviste al Corriere della Sera e al Messaggero Lega, Fontana: "Insultato dai 5 stelle, forse non vogliono più stare nel governo" Il ministro alla Famiglia Lorenzo Fontana risponde alle critiche degli alleati di governo pentastellati: "Se qualcuno continua a provocare vuole una reazione. Difficile andare avanti a lavorare con chi ti insulta"

"Ci accusano di essere nemici delle donne, ci danno dei fanatici, ci coprono di insulti quotidiani. Nell'ultimo mese sono stato più insultato dai 5 stelle che dalle opposizioni...". Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro alla Famiglia Lorenzo Fontana, dopo le polemiche che hanno segnato il Congresso delle famiglie a Verona . "Per quanto ci riguarda noi - aggiunge - siamo sempre positivi e propositivi, ci sono tante cose da fare e a nessuno interessano le polemiche. Però bisognerebbe chiederlo a loro. Forse non hanno più a cuore lo stare al governo del Paese... Che cosa dovrei pensare? E' evidente che se qualcuno continua a provocare, significa che vuole una reazione".Fontana, in particolare, replica al sottosegretario pentastellato alla presidenza del Consiglio, Vincenzo Spadafora, che lo accusa di non aver fatto nulla di concreto per la famiglia: ''Forse Spadafora dormiva. Di certo, per i problemi di finanziaria, non tutto quello che vogliamo fare concretamente per le famiglie siamo già riusciti a farlo e ci siamo trovati tante misure azzerate perché finanziate dal precedente governo fino al 2018. Però siamo al lavoro da soli nove mesi''. Quanto al congresso di Verona Fontana sottolinea: ''C'è stato un processo alle intenzioni pazzesco''. E aggiunge: ​"Ci hanno dipinto come dei nemici delle donne gente che le vorrebbe segregare in casa e togliere loro dei diritti. Ho persino letto una dichiarazione di Luigi Di Maio in cui diceva che qualcuno nega il tema della violenza sulle donne. Questo è un insulto deliberato. Difficile andare avanti a lavorare con chi ti insulta".Intervistato anche dal Messaggero, Fontana aggiunge: "La senatrice Tiziana Drago ha avuto il coraggio di salire sul nostro palco, ma non è l' unica grillina a pensarla come noi sui valori della famiglia tradizionale. Anzi, al Senato la linea Di Maio-Spadafora è in netta minoranza, anche nel gruppo. Peccato che non lo possano dire apertamente". "Ho una moglie che lavora ,una suocera che lavora, una sorella che lavora. Chi è sotto tutela sono io, come si fa a dire che io voglia tenere le donne a casa?".