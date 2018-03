Lega, Salvini: "O c'è governo politico o la parola torna agli italiani"

"O il governo può governare o la parola torna agli italiani". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo l'incontro con i parlamentari eletti, in conferenza stampa, a Palazzo delle Stelline, a Milano."Credo poco ai governi tecnici e governi a tempo per fare una o due riforme" ha aggiunto Salvini, sottolineando che comunque "una legge che preveda il premio di maggioranza la farei domani mattina. Qualcuno non ha voluto il premio di coalizione".Prima della conferenza stampa, alla prima assemblea dei parlamentari dei Carroccio l'annuncio sulle tasse: "Stiamo lavorando, entro aprile qualunque sia il governo c'è una manovra economica da preparare. Leggo che Bruxelles vuole nuove tasse, noi presenteremo una manovra alternativa fondata sul contrario: meno tasse". Secondo Salvini, "a Bruxelles saranno contenti perché tutti sono contenti se l'Italia cresce"."Noi sicuramente non proporremo reddito per chi sta a casa. Noi abbasseremo le tasse a chi crea lavoro e a chi lavora. Siamo per lo sviluppo, la crescita e il lavoro, non per l'assistenza. Al Sud la Lega ha preso tanti voti, e la gente da Milano a Palermo non vota Lega per avere assistenza, ma per essere messo in condizione di lavorare", ha detto il leader della Lega."Non faremo accordi partitici. Non ci hanno votato per governare con Boldrini, Pd o M5S. Ci mancano i numeri, stiamo ragionando per affinare il programma e metterlo a disposizione, come prima coalizione del paese, di chi ci dirà sì o no. Andare a fare il ministro per il gusto di fare il ministro non fa parte della mia natura", ha detto Matteo Salvini.