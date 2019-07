Sorteggiato a Milano il calendario della Serie A 2019-2020 La Juve apre a Parma, Napoli subito a Firenze, Inter col Lecce La prima giornata vede la Roma all'Olimpico contro il Genoa, il Milan esordisce a Udine, l'Atalanta inizia a Ferrara, c'è anche un interessante Samp-Lazio. Secondo turno col botto: Juventus-Napoli e derby Lazio-Roma

Condividi

Il nuovo campionato toglie i veli. Sorteggiato a Milano il calendario della Serie A 2019-2020, che inizierà nel weekend del 24-25 agosto e si concluderà il 24 maggio del prossimo anno.Questa la prima giornata: Cagliari-Brescia, Fiorentina-Napoli, Hellas Verona-Bologna, Inter-Lecce, Parma-Juventus, Roma-Genoa, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta, Torino-Sassuolo, Udinese-Milan.Per i bianconeri campioni d’Italia debutto non complicato al ‘Tardini’, decisamente impegnativa invece la ‘prima’ dei partenopei di Ancelotti al ‘Franchi’ contro i viola. L’Inter di Conte riceve subito al ‘Meazza’ il neo promosso Lecce, la rivelazione Atalanta apre a Ferrara, la nuova Roma di Fonseca inizia all’Olimpico contro il Grifone dell’ex Andreazzoli. Molto interessante anche la sfida di Marassi tra i blucerchiati e la Lazio di Simone Inzaghi. Per il Milan esordio alla ‘Friuli Dacia Arena’.Seconda giornata (1 settembre) col botto: Juventus-Napoli e il derby Lazio-Roma.Previsti tre turni infrasettimanali: 25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile. Quattro le soste per gli impegni delle Nazionali: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo.Non si giocherà sotto le feste natalizie né sarà ripetuto il tanto criticato ‘Boxing Day’ (26 dicembre), ma si tornerà alla classica sosta invernale, prevista dal 23 dicembre al 5 gennaio.