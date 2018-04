POLITICA

2018/04/30 19:34

Il nodo della nuova maggioranza Lega: lavoriamo per un governo senza il Pd, non per il voto "Ma non temiamo le urne. Noi centrali nel centrodestra"

La Lega non teme le urne ma non lavora per uno scioglimento anticipato, apprende l'Ansa.



Nessun commento diretto, quindi, alla richiesta di Di Maio, ma l'appello a tutte le forze politiche, tranne al Pd, per formare un governo del fare che risponda ai problemi degli italiani. E su questo si attendono le scelte del Quirinale.



