Lega, è morta la neoeletta Rosy Guarnieri. Salvini: "Ci seguirà da lassù"

È morta all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), all'età di 66 anni, Rosalia 'Rosy' Guarnieri, storica sindaca leghista di Albenga. Di origine siciliana, trapiantata in Liguria, era malata da circa un anno.Nella Lega dal 2001, fu eletta primo cittadino del Comune del savonese nel 2010, segnando due record in un colpo solo: primo sindaco della Lega e prima sindaca donna della storia della Città delle torri; poi fu segretario cittadino del Carroccio e presidente del Distretto Socio Sanitario Albenganese. Con le politiche del 4 marzo era stata nominata in Parlamento."Cara Rosy ci mancherai moltissimo, rimarrai sempre un esempio di determinazione e coraggio per tutti noi. Un abbraccio fortissimo per questo tuo ultimo viaggio. Grazie per tutto ciò che hai fatto", ha scritto stamane su Facebook il neo deputato e segretario ligure della Lega, Edoardo Rixi.Il funerale è in programma martedi' alle 10.30 nella parrocchia della Santissima Annunziata, a Bastia. Rosy Guarnieri lascia il marito Franco Vairo e due figlie."Ci ha salutato questa mattina, ha avuto il tempo di festeggiare la sua vittoria ma lottava da tempo contro una malattia bastarda la nostra ex sindaco di Albenga eletta alla Camera", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ricordando l'esponente della Lega, durante la consegna degli attestati della Scuola politica del Carroccio a Milano. "Ci ha salutato e ci seguirà da lassù, grazie", ha detto ancora Salvini.