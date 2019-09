Milano Legge elettorale, Salvini: Conte parla di proporzionale per inciucio a vita

"E' uno dei temi che affronteremo oggi perchè vedo che il premier Conte parla già di proporzionale per garantirsi l'inciucio a vita. Il proporzionale è la legge dell'inciucio". Così il segretario della Lega Matteo Salvini rispondendo a una domanda sulla legge elettorale al suo arrivo all'assemblea degli amministratori della Lega a Milano. Il Governo Pd-M5s è quello "con meno consensi e meno amato da storia Repubblica: si lamentano tutti". Salvini guarda anche nel campo del centrosinistra: "Maria Elena Boschi si lamenta perchè fra i sottosegretari non ci sono toscani, i 5 stelle si lamentano dei ministri trombati: non hanno ancora cominciato e si lamentano tutti", ha affondato. L'unico che "non si lamenta è Conte perchè ha poltrona garantita. Per ora, ma poi è finito" conclude."Scommetto che il primo oppositore al Governo Conte-Monti sarà Renzi". Afferma Salvini."Da voi mi aspetto un rispettosono. Noi non ci siamo, prima vengono i cittadini italiani": dal palco dell'assemblea dei segretari della Lega Matteo Salvini ha chiesto ai sindaci di dare questa risposta quando dalle prefetture arriveranno richieste di ospitare rifugiati. Un invito che arriva nel giorno in cui "dopo 14 mesi per la prima volta torna in un porto italiano, senza che il governo dica nulla, la nave di una ong. Attenzione". "Vi chiedo - ha proseguito fra gli applausi - il coraggio dei sì e anche il coraggio dei no".