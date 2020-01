Le regole Legge elettorale, ecco il "germanicum": proporzionale alla tedesca con sbarramento al 5% La proposta di sistema elettorale ispirato al modello tedesco è stata depositata dal presidente della commissione affari costituzionali della Camera Giuseppe Brescia. Via i collegi uninominali del rosatellum

391 seggi assegnati con metodo proporzionale, con soglia del 5%, con un meccanismo che permette il diritto di tribuna. È il "germanicum", il sistema elettorale ispirato al modello tedesco, depositato dal presidente della commissione affari costituzionali della Camera Giuseppe Brescia (M5s).La proposta cancella i collegi uninominali del rosatellum e ne utilizza i 63 collegi proporzionali e le 28 circoscrizioni. Il partito che non supera il 5% nazionale, ma ottiene il quoziente in 3 circoscrizioni in 2 regioni ottiene seggi.Dei 400 seggi della futura Camera, 8 spetteranno ai deputati eletti all'estero (nelle circoscrizioni estere con metodo proporzionale), un seggio va all'eletto in Valle d'Aosta in un collegio uninominale. I restanti 391 seggi sono distribuiti proporzionalmente tra i partiti che superano lo sbarramento del 5%.I 63 collegi plurinominali del rosatellum servivano per eleggere 386 deputati, quindi funzionano anche per la nuova camera formato "mignon".Stesso metodo per assegnare i 200 seggi del nuovo Senato: quattro vanno ai senatori eletti all'estero, uno alla Val d'Aosta e i restanti 195 sono distribuiti ai partiti che nel resto d'Italia superano il 5%.Anche il diritto di tribuna si ispira al modello tedesco anche se il sistema di assegnazione è diverso, dato che in Germania esistono collegi uninominali e il numero dei parlamentari è variabile e non fisso come in Italia.Il testo depositato da Brescia non affronta il tema delle preferenze. Sul piano della tecnica legislativa è una "novellazione" del rosatellum, cioè interviene chirurgicamente su quel testo che prevede i listini bloccati, che non vengono modificati nel ddl proposto da Brescia.L'accordo di maggioranza è che il tema listini/preferenze è demandato al successivo confronto.