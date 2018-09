Legionella, a Brescia le torri di raffreddamento delle aziende sono veicolo di contagio

Condividi

Sono le torri di raffreddamento delle aziende che hanno trasmesso il batterio della legionella. Svelato il mistero dell'epidemia di polmoniti batteriche che sta creando ansia in tutta la Bassa bresciana dal 2 settembre.Dalle analisi effettuate da ATS Brescia sono risultate positive alla legionella 9 delle 14 torri di raffreddamento presenti nelle industrie che costellano il territorio.Esclusi dunque gli acquedotti e gli altri impianti di distribuzione acque che non presentano nessuna criticità. Tra i nove impianti di raffreddamento, trovata positiva anche una delle due torri della Cartiera del Chiese a Montichiari."I risultati dei campionamenti effettuati da ATS Brescia ci permettono di stabilire definitivamente che la causa non si trova nell'acqua degli acquedotti, bensì nelle torri di raffreddamento delle aziende.Tranquillizzo tutti cittadini sul fatto che possono continuare a bere e utilizzare in tutta tranquillità l'acqua della rete idrica". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.