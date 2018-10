Palazzo Madama Legittima difesa, via libera del Senato all'articolo 1: "Sempre proporzionata all'offesa" L'articolo è passato con 194 sì, 52 contrari e 4 astenuti. Atteso in serata il voto finale

L'Aula del Senato ha dato il via libera all'articolo 1 del ddl sulla legittima difesa, che modifica l'articolo 52 del codice penale e introduce la parola "sempre" determinando che la legittima difesa, di fatto, è sempre presunta, quindi si riconosce sempre - nei casi dettati dalla legge - la proporzione tra offesa e difesa.L'articolo è passato con 194 sì, 52 contrari e 4 astenuti.L'Aula del Senato ha poi concluso la votazione di tutti i 9 articoli del ddl sulla legittima difesa in anticipo rispetto ai tempi previsti. Sono in corso ora le dichiarazioni di voto e il voto finale arriverà in serata.Il presidente di turno, Roberto Calderoli, annunciando il cambiamento di timing, ha anche fatto sapere che la Conferenza dei capigruppo che era stata convocata per le 17 proprio per fissare il calendario dei lavori non si terrà.