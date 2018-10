16 ottobre 1943 Morto Lello Di Segni, ultimo sopravvissuto alla deportazione degli Ebrei di Roma del 16 ottobre 1943 Tra pochi giorni avrebbe compito 92 anni. "Da oggi dobbiamo trovare il coraggio per essere ancora più forti, per non dimenticare e non permettere a chi vuole cancellare la Storia e a chi vorrebbe farcela rivivere di prendere il sopravvento", ha detto Ruth Dureghello, presidente della Comunita' Ebraica di Roma

Profondo cordoglio per la scomparsa di Lello Di Segni, ultimo sopravvissuto al rastrellamento nazista contro gli ebrei della capitale in quel terribile 16 ottobre del 1943.@Roma non dimenticherà mai la sua testimonianza. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 26 ottobre 2018



È scomparso nella notte Lello Di Segni, l'ultimo sopravvissuto alla deportazione del 16 ottobre 1943. Nato il 4 novembre del 1926, arrestato insieme ai suoi cari, viene portato ad Auschwitz-Birkenau.Il corteo funebre stamattina al Portico d'Ottavia."La sua sua perdita, oltreche' essere un dolore per la nostra Comunita', e' purtroppo un segnale di attenzione e un monito verso le generazioni future. Con lui viene a mancare la memoria storica di chi ha subito la razzia del 16 ottobre tornando per raccontarcela. Da oggi dobbiamo trovare il coraggio per essere ancora piu' forti, per non dimenticare e non permettere a chi vuole cancellare la Storia e a chi vorrebbe farcela rivivere di prendere il sopravvento. Alla sua famiglia l'abbraccio dell'intera Comunita'", ha detto Ruth Dureghello, presidente della Comunita' Ebraica di Roma."Profondo cordoglio per la scomparsa di Lello Di Segni, ultimo sopravvissuto al rastrellamento nazista contro gli ebrei della capitale in quel terribile 16 ottobre del 1943. @Roma non dimenticherà mai la sua testimonianza". Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.Anche la Comunità di Sant'Egidio si unisce al lutto della comunità ebraica di Roma per la morte dell'ultimo sopravvissuto alla deportazione romana del 16 ottobre 1943 nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. "Con Lello Di Segni scompare un testimone fondamentale della Shoah e della memoria storica di Roma, perché il 16 ottobre resta una ferita indelebile per la nostra città, come abbiamo voluto riaffermare domenica scorsa alla marcia in ricordo della razzia del quartiere ebraico da parte dei nazisti durante la seconda guerra mondiale", ha dichiarato Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio. "La sua morte - ha aggiunto - ci invita ad assumerci sempre più questa memoria e a trasmetterla alle giovani generazioni: aiuterà a costruire un futuro di pace contro ogni forma di antisemitismo, razzismo e discriminazione".Al rastrellamento del 16 ottobre 1943 Ulisse, trasmissione di Alberto Angela per la Rai, ha dedicato una puntata andata in onda lo scorso 13 ottobre. È possibile rivederla su RaiPlay