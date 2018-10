Mercati Lento rialzo a Wall Street Europa in calo

di Sabrina Manfroi Avvio debole ma positivo per Wall Street dopo i dati sul lavoro, con il tasso di disoccupazione sceso al 3,7%, il più basso dal 1969. In Europa le borse continuano a soffrire: Milano e Londra cedono circa un punto, Francoforte -0,86%, Parigi -0,77%. Lo spread resta volatile: sale a 290 punti per poi tornare a 283, il rendimento decennale è ora al 3,39%. Ai massimi livelli da sette anni invece i T -Bond Usa: il tasso sale 3,20% dopo le parole di Jerome Powell, presidente della Fed, che ha lasciato intendere nuovi rialzi del costo del denaro. A Piazza Affari soffre Saipem -4,7%, Stm e Leonardo arretrano del 3%, Intesa Sanpaolo e Banca Generali -2,8%. Acquisti su Mediaset +1,5%, Telecom e Brembo +1,2%.L'euro sul dollaro è a 1,1530.