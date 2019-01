Il Lupo di Wall Street Malaysia, DiCaprio testimone in uno scandalo di corruzione L'inchiesta, che lo vede al momento interessato come testimone chiave, deve chiarire il ruolo dell'attore e produttore nel finanziamento di uno dei suoi più grandi successi: The Wolf of Wall Street

di Tiziana Di Giovannandrea Il versatile attore e produttore statunitense Leonardo DiCaprio è il testimone chiave in un'inchiesta su uno scandalo corruzione in Malaysia. La notizia è stata riportata con enfasi dalla stampa americana.L'inchiesta dovrà chiarire il suo ruolo nel finanziamento di uno dei suoi più grandi successi cinematografici: The Wolf of Wall Street.Secondo i giornali statunitensi, l'attore ha rilasciato una testimonianza segreta a un gran giurì di Washington, chiarendo il suo ruolo in uno scandalo di corruzione malese per un giro di miliardi di dollari e che coinvolgerebbe, secondo un rapporto pubblicato venerdì dal Washington Post, la sua società di produzione, la Red Granite Pictures, e la realizzazione del film The Wolf of Wall Street.I legali di DiCaprio non hanno voluto rispondere alle domande dei giornalisti ed anche un portavoce del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti non ha voluto fornire commenti.Il Dipartimento sta indagato sul presunto coinvolgimento della Fondazione Leonardo DiCaprio in una vicenda di appropriazione indebita dove più di 3 miliardi di dollari sarebbero stati prelevati da un fondo sovrano malese denominato 1 Malaysian Development Berhad (1MDB).Il rapporto pubblicato venerdì dal Washington Post chiarisce che l'attore al momento è considerato soltanto testimone nello scandalo sull'impiego dei proventi del fondo 1MDB nel finanziare la realizzazione del film.L'inchiesta avrebbe rivelato i legami tra la fondazione DiCaprio e il fondo: legami connotati dalla mancanza di trasparenza. Così come l'amicizia della star con il controverso uomo d'affari malese Jho Low e con Riza Aziz, figliastro del primo ministro malese e co-founder di Red Granite Pictures.Leonardo DiCaprio è stato osannato dalla critica cinematografica per il suo lavoro in una vasta gamma di generi. Ha iniziato la sua versatile carriera nei primi anni novanta ottenendo grandissimo successo con il film Titanic e ha raggiunto la sua maturità artistica a seguito della collaborazione con il regista italo-americano Martin Scorsese.