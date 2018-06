Divieto di pronunciare il nome dell'oppositore di Putin Ex ct della nazionale russa di calcio menziona Navalnyj: silurato dalla tv

Leonid Slutzkij, ex commissario tecnico della nazionale russa di calcio e ora commentatore politico sul primo canale nazionale russo, è stato silurato per aver menzionato in diretta televisiva il noto oppositore russo Alexei Navalnyj.Durante la partita Germania – Messico ai Mondiali di calcio, il collega di Slutzkij ha definito il gioco dei tedeschi “calcio navalnyj”, ovvero da "ammucchiata". Slutzkij ha risposto con una battuta: “Navalnyj gioca a calcio? Sarebbe interessante vederlo sul campo”. È stato licenziato in tronco.