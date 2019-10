A Firenze la giornata conclusiva della kermesse ​Leopolda10, Renzi: "Qui per recuperare la speranza, il futuro non è dei populisti" "Proporre delle idee non è lanciare ultimatum" dice il leader di Italia Viva nel suo discorso finale, assicurando che il "treno della legislatura arriva al 2023". "Salvini ha cambiato solo l'umore degli italiani, creando un clima di odio" aggiunge. E conclude :"Ho cambiato idea sennò Italia-Quirinale a Salvini-Casa Pound"

"Siamo pronti a guardare al futuro recuperando la speranza. La Leopolda è quel luogo in cui da 10 anni si viene a prendere un pieno di esperienze e di energia. Si viene a credere che il futuro sia soltanto di demagoghi e populisti che vivono di slogan". Così Matteo Renzi dal palco della Leopolda 10, a Firenze, nella giornata conclusiva."Proporre delle idee non è lanciare ultimatum, è fare politica- dice il leader di Italia Viva-, se propongo di non tartassare le partite Iva non sto lanciando ultimatum. Non è arrivato nemmeno un ultimatum al governo da questo salone. Questa è la prima cosa che voglio dire agli amici della politica romana", dice, "Quota 100 è uno spot, è la politica dell'annuncio e dello slogan"."L'immigrazione è un gran problema, chi lo nega mente. Il problema c'è e ci sarà sempre di più, Salvini non ha cambiato niente se non l'umore degli italiani creando un clima di odio", afferma Renzi.Senza l'accordo Pd-M5s per il governo "avremmo vissuto una campagna elettorale con Salvini in costume, immagine agghiacciante ma più positiva dei contenuti come l'uscita dall'euro. L'alternativa era fare politica, chi diceva che per coerenza dovevamo votare avremmo consegnato l'Italia e il Quirinale al partito di chi si allea con Casapound. Sì io ho cambiato idea e l'ho fatto per salvare l'Italia da Salvini e dal salvinismo", dice ancora. "L'ho detto a Salvini, la Costituzione non è il menu del Papeete, la Costituzione va letta e rispettata"."Ma come? Dico a Salvini: ti fai fregare da uno che ha il 5%... Non ho problemi personali con Salvini che ieri ha parlato dei miei genitori, dicendo che loro non sono incensurati. Lui non conosce la Costituzione: loro sono incensurati, lui no... E poi lui è il tipo che certe cose non te le dice guardandoti negli occhi, pensavo fosse don Rodrigo e invece è don Abbondio" aggiunge Renzi."Chi dipinge noi come quelli che vogliono staccare la spina" al governo "si guardi allo specchio, noi non vogliamo staccare la corrente, il treno della legislatura arriva al 2023"."Siamo felici che tu presidente del Consiglio abbia cambiato idea rispetto allo scorso anno, ma il problema non sono il contante ma le detrazioni, chiunque è passato da questo luogo non ha mai firmato un condono e qui si è scritta la pagina sulla fatturazione elettronica..." ha concluso, "I gruppi Iv presenteranno nei prossimi giorni delle proposte sul fisco telematico".