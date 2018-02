Stati Uniti Aprono una lettera e si sentono male: allarme nella base militare Myer-Henderson Hall, in Virginia Undici marines hanno accusato bruciori alle mani e al viso. E' in corso un intervento di decontaminazione mentre si indaga sulle cause

Stati Uniti

BREAKING: 11 people have fallen ill after a suspicious letter was opened at a military base in Arlington, Virginia, fire department officials say https://t.co/FJixQYgHC0 pic.twitter.com/l0WT3nTKP9 — CNN (@CNN) 27 febbraio 2018

Sono undici, secondo la Cnn, le persone che si sono sentite male dopo essere entrate in contatto con una lettera sospetta in un edificio amministrativo della base militare Joint Base Myer-Henderson Hall, in Virginia, vicino al Cimitero nazionale di Arlington, non lontano dal Pentagono.Di queste, tre sono state trasportate in ospedale.L'allarme e' scattato intorno alle 16:30 locali.La struttura, secondo l'emittente locale ARLnow e' stata evacuata mentre e' in corso un intervento di decontaminazione.