Libia, Conte sente Haftar: "Necessario cessate il fuoco immediato" Forte invito a ripresa dialogo intra-libico

di Tiziana Di Giovannandrea Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto in giornata una conversazione telefonica con il Generale libico Khalifa Haftar.Lo ha comunicato in una nota Palazzo Chigi che specifica come "al centro del colloquio il processo a guida Onu e i seguiti della Conferenza di Berlino. Il presidente Conte ha ribadito l'ineludibilità della soluzione politica, il rifiuto di ogni opzione militare e la necessità di un immediato cessate il fuoco. Attenzione di Haftar al forte invito del Presidente alla rapida ripresa del dialogo intra-libico".Intanto, si è appreso che le forze del generale Haftar hanno annunciato di aver ripreso il controllo di Alasaba, un centro situato a circa cento chilometri a Sud di Tripoli che avevano dovuto cedere il 21 maggio alle milizie governative. La notizia non è stata smentita. L'annuncio è stato dato su Facebook dal portavoce di Haftar, Ahmed Al-Mismari, il quale ha precisato che la zona è stata recuperata dopo una serie di raid aerei contro postazioni delle milizie islamiste sulla montagna orientale.