L'incontro con Macron Parigi, Hariri: chiarirò mia posizione in Libano, dopo aver incontrato il presidente Aoun

Saad Hariri, lasciando l'Eliseo, ha confermato che tornerà in Libano dove chiarirà la sua decisione politica dopo aver incontrato il presidente Aoun. Hariri ha anche ringraziato il presidente francese Emmanuel Macron dell'accoglienza a Parigi."Per ciò che riguarda lasituazione politica in Libano - ha affermato Hariri rivolgendosi ai cronisti al momento di lasciare l'Eliseo - mi recherò a Beirut tra qualche giorno, parteciperò alle celebrazioni della nostra indipendenza ed è lì che farò sapere la mia posizione su tutti i temi dopo aver parlato con il presidente della repubblica""Ringrazio il presidente Emmanuel Macron per il suo sostegno, ha dato prova di un'amicizia infallibile e questo non lo dimenticherò mai": lo ha detto Saad Hariri rivolgendosi alla stampa al momento di lasciare il palazzo dell'Eliseo a Parigi. "La Francia - ha continuato Hariri- ha dimostrato ancora una volta la grandezza del suo ruolo nel mondo e nella regione, il suo legame rispetto al Libano e alla sua stabilità". "Per tutto questo - ha concluso - dico ancora una volta grazie al presidente Macron e grazie alla Francia".l premier libanese ha confermato che sarà a Beirut per la festa nazionale libanese, mercoledì 22 novembre, e che terrà un discorso in quell'occasione. Il capo dell'esecutivo libanese è arrivato da Riad due settimane dopo l'annuncio (dalla capitale dell'Arabia saudita) della sua decisione di dimettersi.La vicenda mantiene aspetti misteriosi: Hariri nega di essere stato indotto dalle autorità saudite alle dimissioni - che non sono state accettate comunque dal presidente libanese Michel Aoun - ma è arrivato a Parigi dopo un blitz a Riad dello stesso Macron, che ha mediato la sua partenza.L'incontro di oggi all'Eliseo arriva dopo l'invito di Macron ad Hariri di viaggiare a Parigi e porre fine al suo soggiorno in Arabia Saudita che ha accentuato la crisi politica a Beirut dopo le sue dimissioni. Il premier ha più volte negato di trovarsi a Riyad contro la sua volontà e ieri ha ribadito su Twitter che la sua permanenza aveva come obiettivo "a fare indagini sul futuro della situazione in Libano e nelle sue relazioni con il mondo arabo"