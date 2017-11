Arabia Saudita Libano, Hariri compare in aeroporto Riyad mentre riceve re saudita Salman

La tv ufficiale saudita ha trasmesso oggi immagini che mostrano il premier libanese, Saad Hariri, dimessosi all'improvviso il 4 novembre durante una visita in Arabia Saudita, nell'aeroporto di Riyad mentre riceve il re saudita Salman bin Abdelaziz al suo rientro da un viaggio nella città santa di Medina. Hariri, che secondo diversi gruppi politici libanesi in Arabia Saudita è agli arresti, ha salutato il monarca con una stretta di mano, mentre Salman gli sorrideva. Le dimissioni improvvise di Hariri hanno generato sconcerto in Libano, facendo salire la tensione fra Arabia Saudita e l'Iran, che sostiene il gruppo sciita libanese Hezbollah.



Il presidente libanese, Michel Aoun, ha ribadito ieri di non avere ancora preso la decisione se accetta o meno la rinuncia di Hariri, che nel discorso di dimissioni ha denunciato l'esistenza di piani per assassinarlo e ha accusato Teheran di interferire nelle questioni del governo e della vita politica del Paese. Venerdì il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha accusato direttamente Riyad di avere arrestato Hariri, sostenendo che i sauditi impediscano al premier di rientrare in Libano. Ieri il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha espresso il desiderio che non salga la tensione fra Arabia Saudita e Iran e che si eviti un nuovo conflitto in Medioriente.