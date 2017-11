Lo dice Le Drian a Riad Libano. "Hariri ha accettato l'invito di Macron in Francia" Fonti, l'arrivo forse entro 48 ore

Saad Hariri ha accolto l'invito del presidente Emmanuel Macron di recarsi in Francia: è quanto affermato a Riad dal ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian.Il capo del Quai d'Orsay ha aggiunto che la data di arrivo non è nota e che la decisione su quando partire spetta esclusivamente ad Hariri. Secondo fonti francesi il premier dimissionario del Libano potrebbe arrivare in Francia già nelle prossime 48 ore.L'invito rivolto ad Hariri e famiglia è stato annunciato ieri dopo una serie di colloqui tra Macron il principe saudita Mohamad bin Salman e lo stesso Hariri. "Non un esilio", ma solo una trasferta temporanea, prima di rientrare in Libano, precisano a Parigi.Il premier libanese Saad Hariri, che si trova in Arabia Saudita, ha incontrato l'ambasciatore russo a Riad Serghei Kozlov. Lo fa sapere Interfax.Mosca, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, "sostiene con forza la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale di questo paese amico".Il ministro degli Esteri libanese Gebran Bassil, fa sapere il ministero, sarà domani a Mosca per un incontro con il suo omologo russo Serghei Lavrov.