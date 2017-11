Libano, Alfano: "Sostegno Italia a sovranità e indipendenza". E' ancora giallo sulle sorti di Hariri Il ministro degli Esteri interviene oggi nella delicata situazione venutasi a creare una settimana fa dopo le misteriose dimissioni del premier libanese annunciate da Riad. Non è chiaro cosa trattenga Hariri nella capitale saudita, per il presidente libanese, Aoun, sarebbe stato sequestrato. Intanto, anche la Casa Bianca respinge tentativi di minaccia alla stabilità interna del Paese

Il Ministro degli Esteri Angelino Alfano ha ribadito oggi il forte sostegno dell`Italia all'unità, alla sovranità e all'indipendenza del Libano e alla dirigenza politica libanese, scossa dalle improvvise dimissioni del primo ministro Hariri, che una settimana fa, dalla capitale saudita Riad, ha annunciato la remissione dell'incarico dal governo di unità nazionale. Dimissioni a tinte fosche, che hanno inasprito le tensioni tra Beirut e l'Arabia Saudita. Il presidente libanese Michel Aoun è tornato a chiedere esplicitamente a Riad di "chiarire" le circostanze che costringono Hariri a rimanere nel regno del Golfo.



"Da parte italiana si fa appello a tutte le parti, in Libano e nella regione- ha detto Alfano in una nota- affinché non vengano risparmiati sforzi per preservare il paese dai conflitti e dalle tensioni regionali a seguito dell`annunciata offerta di dimissioni del Primo Ministro Hariri, l'Italia richiama il necessario rispetto del regolare funzionamento delle istituzioni democratiche libanesi e delle sue procedure costituzionali, e sostiene gli appelli alla calma e all`unità da parte del Presidente Aoun".



"Nel rinnovare il costante impegno, sia sul piano multilaterale sia bilaterale, alla stabilità del Libano- ha concluso Alfano- l`Italia è persuasa che tale cruciale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso istituzioni statali forti e rispettate, in particolare le forze armate e di polizia che costituiscono i legittimi garanti della sicurezza del Paese e a cui si indirizza il continuo sostegno internazionale".

Aoun: Riad chiarisca la situazione di Hariri

In un comunicato diffuso dalla presidenza della Repubblica libanese, Aoun ha lamentato "le condizioni poco chiare in cui si trova Hariri" a Riad. "Fanno sì- ha affermato Aoun- che qualsiasi cosa Hariri dica o faccia non corrisponda alla verità". Il presidente libanese ha chiesto all'Arabia Saudita, "con condividiamo legami fraterni e amichevoli", di "chiarire le ragioni per cui Hariri non può tornare in patria".

Stando a quanto riferito da un alto funzionario libanese alla Reuters, Aoun ha detto ieri agli ambasciatori stranieri che Hariri è stato "rapito". Da quando il premier si è dimesso, Aoun sta convocando incontri di alto livello con politici libanesi e diplomatici stranieri.

Casa Bianca: rispettare sovranità e,indipendenza del Paese

"Gli Usa invitano tutti gli Stati e parti coinvolti a rispettare la sovranità, indipendenza e i processi costituzionali del Libano" ha riferito oggi la Casa Bianca. Nel sostenere che Hariri è un partner di fiducia degli Usa, la Casa Bianca sostiene che "in questo momento delicato gli Usa respingono anche gli sforzi delle milizie del Libano o di qualsiasi altra forza straniera di minacciare la stabilità del Paese, minare le istituzioni governative, o utilizzare il Libano come una base da cui minacciare gli altri nella regione".