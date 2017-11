Il messaggio di Aoun Libano: esercito sia pronto a confine Israele

Il capo delle Forze armate libanesi, generale Joseph Aoun, ha esortato i militari a tenersi "pronti" lungo il confine meridionale per "fronteggiare le minacce del nemico Israele e delle sue violazioni".Aoun, in occasione del messaggio annuale alle Forze armate per la festa dell'indipendenza, ha chiesto ai soldati di"vigilare" per la "corretta implementazione" della risoluzione 1701 dell'Onu e di "garantire la stabilità" al confine con Israele in collaborazione con l'Unifil.