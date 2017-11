Palazzo di Vetro Consiglio Sicurezza Onu: avviare subito un dialogo costruttivo in Libia Alfano: piena fiducia nell'inviato Onu Salamé

Condividi

"Bisogna avviare immediatamente un dialogo costruttivo in Libia perché ulteriori ritardi costituirebbero solo un danno e altre sofferenze al popolo libico": è quanto si afferma in una dichiarazione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, al termine della riunione sul Paese nordafricano presieduta dal ministro degli Esteri, Angelino Alfano.Il capo della Farnesina ha ribadito "la piena fiducia dell'Italia" nel rappresentante speciale dell'Onu per la Libia, Ghassan Salamé. "L'Italia ha devoluto tutta la sua capacità negoziale a Salamé, e ha sempre sostenuto l'idea che ci deve essere una 'reductio ad unum' dei formati negoziali", ha aggiunto Alfano, sottolineando che "fin qui ci sono stati troppi negoziatori e pochi risultati": "Adesso che lo sforzo pu dare un risultato importante non dobbiamo fermarci".