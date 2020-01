Diplomazia al lavoro Libia: Conte vede generale Haftar, in serata atteso Al Serraj Khalifa Haftar è giunto a palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe Conte. In serata sarebbe atteso a Roma anche al Sarraj

Il generale libico Khalifa Haftar è arrivato a Palazzo Chigi per un incontro con il premier Giuseppe Conte. Nel tardo pomeriggio Conte dovrebbe vedere anche al-Sarraj, primo ministro del Governo di accordo nazionale della Libia.Il primo ministro libico Fayez al-Sarraj ha incontrato nel pomeriggio a Bruxelles prima il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e l'Alto rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza comune dell'Ue, Josep Borrell, e successivamente il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli."Le sofferenze del popolo libico devono terminare all'istante. Non vogliamo che la Libia sia terra di escalation o di guerra per procura. La comunità internazionale deve assumersi la propria responsabilitàper terminare questa sofferenza", ha dichiarato il presidente del Governo di accordo nazionale, Fayez al Serraj, al termine dei sui incontri a Bruxelles."La situazione in Libia è molto pericolosa. Stiamo aspettando la visita del primo ministro libico al-Sarraj e incontreremo a Bruxelles o a Roma altri leader libici per analizzare con loro la situazione". L'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, lo annuncia a margine della riunione del Collegio dei commissari che ha discusso delle crisi in Libia, Iran e Iraq. Di più: secondo alcune voci si sta lavorando per un incontro anche con il generale Haftar. Si delinea dunque uno scenario in cui la Ue potrebbe effettivamente svolgere un ruolo di mediazione nella crisi libica con l'obiettivo di arrivare al 'cessate il fuoco' e avviare un negoziato tra le parti. Almeno questa è l'intenzione. In ogni caso oggi l'attenzione è puntata soprattutto sull'incontro Erdogan-Putin."L'uso delle armi deve essere fermato ora per lasciare spazio al dialogo". Il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a margine della riunione del Collegio dei commissari che ha discusso delle crisi in Iraq, Iran e libia chiedendo lo stop all'escalation militare e la fine delle interferenze esterne in Libia, in particolare da parte della Turchia. L'Unione europea prende posizione sul conflitto libico e invia un messaggio ad Ankara: "Abbiamo chiesto un cessate il fuoco, uno stop all'escalation e alle interferenze esterne, la decisione turca di intervenire con truppe in Libia aumenta le nostre preoccupazioni", dice l'alto rappresentante Ue, Josep Borrell, al termine del mini-vertice dei ministri degli Esteri di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna sulla Libia.