Il leader libico: "Apprezzo il ruolo svolto dall'Italia" Libia, Conte incontra al Sarraj: "Stop a conflitto interno ed interferenze esterne" Fayez al Sarraj: "Accogliamo ogni iniziativa per il cessate il fuoco, ma Haftar deve ritirarsi". Di Maio: si lavora a tavolo Russia-Italia-Turchia

Prosegue la mediazione italiana alla ricerca di una soluzione diplomatica. A Palazzo Chigi si sono incontrati premier libico, Fayez al Sarraj, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Un incontro previsto già tre giorni fa che è stato poi annullato dal premier libico, seccato per l'accoglienza riservata dall'Italia al generale Haftar."A nome dell'Italia siamo estremamente preoccupati per l'escalation sul territorio libico. Gli ultimi sviluppi rendono il Paese una polveriera con ripercussioni su tutta la regione", ha dichiarato il presidente del Consiglio, durante la conferenza stampa congiunta con il presidente del Governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, al termine del bilaterale a Palazzo Chigi. Dobbiamo fermare il conflitto interno e le interferenze esterne in Libia", ha detto Conte e "fermare assolutamente il conflitto interno e le interferenze esterne"."Non abbiamo altri obiettivi" che il cessate e il fuoco per arrivare ad assicurare benessere e prosperità per il popolo libico, "non abbiamo agende nascoste", ha aggiunto Conte. Secondo il premier italiano "l'intervento dell'Unione europea è la massima garanzia che si possa offrire oggi all'autonomia del popolo libico"."Con il presidente Conte è stato un colloquio importante e sincero, apprezziamo il ruolo dell'Italia per la stabilità della Libia". Lo ha dichiarato Fayez al Sarraj, nella conferenza stampa congiunta."L'attacco che ci è stato ci spinge a prendere parte a queste attività belliche che noi consideriamo come un diritto alla difesa". Il premier libico spiega che il governo libico riconosciuto dalla comunità internazionale continuerà a difendere Tripoli dall'attacco delle truppe di Haftar. "Accogliamo con piacere le iniziative della Russia e della Turchia, come iniziative per il cessate il fuoco con la condizione che ci sia un ritiro della fazione avversa che attacca. Ma quella fazione non sembra disponibile a ciò, perché ha un altro modus operandi", ha detto il presidente del Governo di accordo nazionale. Il cessate il fuoco, ha detto Fayez al Sarraj, "non può avvenire senza il ritiro dell'aggressore Haftar di cui non ci fidiamo".Conte e Sarraj hanno deciso di riavviare una commissione congiunta per stabilire le compensazioni dovute alla Libia: "Nei prossimi giorni verrà istituita una Commissione congiunta tra Italia e Libia per riprendere il processo di compensazioni che si era interrotto nel 2014", ha detto il premier italiano. Serraj, ha poi aggiunto: "Così come ha detto il Presidente Conte, abbiamo discusso della formazione di una commissione mista, che possa riprendere il lavoro, che si è interrotto nel 2014, relativamente al punto dei debiti accumulati e dei pagamenti di società operanti in Libia, affinché questi progetti possano essere ripresi. Questo è un argomento che sarà di sicuro beneficio per il popolo libico: il completamento di questi progetti sospesi".Sarraj è stato accolto stamane nel cortile di palazzo Chigi con il picchetto e gli onori militari. A palazzo Chigi presente anche il direttore dell'Aise, Luciano Carta. Carta fu presente a palazzo Chigi anche durante l'incontro tra Conte e Haftar."Ieri al Cae (Consiglio Affari esteri dell'Ue) la Germania ci ha ringraziato perché anche grazie al lavoro fatto dall'Italia in questi giorni si potrà presto fissare la conferenza di Berlino sulla Libia, quella che mette intorno ad un tavolo gli attori di questa maledetta guerra per procura". Così il ministro degli Esteri Luigi di Maio in un post su Facebook."Qualche giorno fa, nel mio incontro ad Istanbul con il Ministro turco Cavusoglu, abbiamo convenuto sul fatto di lavorare ad un tavolo Russia, Turchia e Italia per la Libia. Avevamo chiesto anche di coinvolgere nella conferenza di Berlino i paesi limitrofi alla Libia. E siamo contenti che l'Algeria sia stata coinvolta. Ora speriamo anche negli altri", ha aggiunto il ministro."In questi giorni ho letto di tante invettive gratuite contro il Governo per lo scarso ruolo a livello internazionale dell'Italia, ma sulla Libia abbiamo già ricevuto a Roma tutti gli attori principali. E sediamo ai tavoli importanti che ci consentono di chiedere alle parti un cessate il fuoco immediato", ha rimarcato Di Maio prima di aggiungere: "stiamo lavorando e continuiamo a farlo".Sul terreno, fallito almeno per ora il cessate il fuoco in Libia proposto mercoledì dalla Russia e dalla Turchia e mentre si moltiplicano gli appelli internazionali a far tacere le armi,le forze di Khalifa Haftar tentano lo sfondamento verso ovest. Dopo Sirte, si combatte per prendere la città di Misurata, roccaforte fedele al premier di Tripoli Fayez al-Sarraj. Qui e nella vicina Khoms il generale ha anche imposto un divieto di navigazione alle navi in arrivo, minacciando di affondarle. E ci sarebbero i primi morti tra i soldati turchi dispiegati nel Paese dal presidente di Ankara Recep Tayyip Erdogan a sostegno del governo di Sarraj.Quest'ultima notizia manca per ora di conferme ufficiali e resta piuttosto sottotraccia in Turchia, dove solamente il quotidiano Ahval parla di tre soldati uccisi e sei feriti: una ricostruzione accreditata anche da altre fonti vicine al generale di Bengasi e rilanciata da media arabi come Al Arabiyae Al Arab. Se confermato, il fatto smentirebbe le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Erdogan secondo cui i soldati turchi - 35 quelli inviati in Libia con il primo contingente -non avrebbero partecipato direttamente alle operazioni militari.Sul fronte della diplomazia, dal vertice dei ministri degli Esteri europei riunito a Bruxelles per fare il punto sulle crisi mediorientali è risuonato nuovamente un appello ad applicare un efficace embargo sulle armi verso la Libia. Così come è stata sottolineata l'esigenza di accelerare sulla conferenza di Berlino per far sedere al tavolo gli attori in gioco sullo scenario nordafricano. Un'esplicita richiesta in tal senso è arrivata anche dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. La cancelliera tedesca Angela Merkel volerà ad Ankara il prossimo 24 gennaio per tentare di convincere Erdogan a non disertare il vertice.In questa fase, restano roventi le linee delle cancellerie dimezzo mondo, con continue telefonate incrociate tra i leader. Gli occhi sono tutti puntati sulle mosse del generale Haftar che a sorpresa ha deciso di snobbare l'invito di Putin al cessate il fuoco, nonostante la Russia sia uno dei suoi principali sponsor. Resta da capire se la sua sia una mossa tattica tesa a guadagnare terreno il più possibile in vista di domenica, data in cui sarebbe dovuta scattare la tregua, o se l'uomo forte di Bengasi abbia deciso di andare fino in fondo con la sua offensiva."Spero che l'appello di Russia e Turchia per una tregua in Libia venga ascoltato", ha detto Vladimir Putin dopo il suo incontro con Angela Merkel a Mosca.La Russia deve convincere il generale Khalifa Haftar, capo dell'autoproclamato Esercito nazionale libico, a rispettare l'accordo sul cessate il fuoco che entrerà in vigore alla mezzanotte di domani. Lo ha chiesto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu a proposito dell'accordo raggiunto mercoledì a Istanbul tra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan.''La Turchia si aspetta che la sua amica Russia convinca il generale Khalifa Haftar a rispettare il cessate il fuoco in Libia in base a quanto concordato tra i presidenti turco e russo", ha detto Cavusoglu in una conferenza stampa congiunta con la sua omologa del Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey, a Istanbul.