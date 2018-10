Libia, Francia: "Sostegno a conferenza in Italia"

"La Francia dà il suo sostegno alla Conferenza internazionale che l'Italia organizzerà sulla Libia il 12 e 13 novembre prossimi a Palermo": lo ha fatto sapere il Quai d'Orsay in un comunicato all'indomani dell'incontro a Roma fra il ministro dell'Europa e degli Affari Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, e il suo collega italiano, Enzo Moavero Milanesi.La Francia, si legge nel comunicato, auspica che la conferenza "nel prolungamento di quella tenuta a Parigi, consenta di esprimere l'unità della comunità internazionale e la sua determinazione a sostenere gli sforzi dei protagonisti libici e del rappresentante speciale delle Nazioni Unite, Ghassan Salamé per far compiere passi avanti al processo politico".