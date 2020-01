​Libia, Grecia pronta a veto sull'accordo di pace.Sullo sfondo la disputa sulle frontiere marittime La Grecia si oppone all'accordo sul confine marittimo tra il governo di Tripoli e la Turchia, che ignora i diritti del mare greco in un'area che si ritiene contenga depositi di gas naturale. L'annuncio arriva alla vigilia dei colloqui con Haftar, giunto oggi ad Atene

Il premier greco Kyriakos Mitsotakis

La Grecia bloccherà qualsiasi accordo di pace europeo con la Libia a meno che l'accordo tra il governo internazionalmente riconosciuto a Tripoli e la Turchia sulle frontiere marittime venga demolito, ha avvertito il premier greco Kyriakos Mitsotakis.

Le dichiarazioni di Mitsotakis durante un'intervista ad Alpha TV sono arrivate alla vigilia dei colloqui programmati con il generale libico Khalifa Haftar, le cui forze stanno combattendo contro il governo di Tripoli. Haftar è arrivato ad Atene oggi e ha incontrato il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias.

La Grecia si oppone all'accordo sul confine marittimo tra il governo di Tripoli e la Turchia, che ignora i diritti del mare greco in un'area che si ritiene contenga depositi di gas naturale.

Mitsotakis ha descritto l'accordo turco-libico come "inaccettabile e illegale", aggiungendo che di aver riferito le sue intenzioni sul blocco di un potenziale accordo di pace agli alti funzionari europei. "La Grecia non accetterà mai alcuna soluzione politica sulla Libia che non includa come prerequisito l'annullamento di questo accordo", ha precisato."Useremo il nostro veto anche prima che la questione raggiunga il vertice, a livello dei ministri degli esteri", ha affermato.

Le relazioni tra rivali regionali Grecia e Turchia sono notevolmente peggiorate negli ultimi mesi a causa dell'esplorazione sottomarina e dei diritti di perforazione nel Mar Egeo, al largo di Cipro e nelle aree al largo dell'isola greca meridionale di Creta, che sono incluse nell'accordo turco-libico.