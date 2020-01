La crisi Libia, Haftar respinge richiesta di cessate il fuoco. Portavoce: "Milizie Tripoli vanno annientate" "I Paesi che le sostengono fanno entrare i terroristi in Libia" ha detto al Mismari. Raid contro l'accademia di Misurata

Il generale Khalifa Haftar ha respinto la proposta di cessate il fuoco in Libia avanzata ieri da Russia e Turchia. Lo ha annunciato il portavoce del sedicente Esercito nazionale libico, Ahmed al Mismari. "Ringraziamo la Russia per il suo sostegno, ma non possiamo smettere di combattere il terrorismo", hanno riferito le fonti sintetizzando l'annuncio.

Portavoce Haftar: le milizie di Tripoli vanno annientate

"Non si può creare uno Stato civile senza l'annientamento totale di queste formazioni: questi gruppi si sono impadroniti della capitale e godono dell'appoggio di alcuni Stati e governi che forniscono loro droni" ha detto il portavoce del sedicente Esercito nazionale libico, Ahmed al Mismari, senza nominare direttamente la Turchia. I Paesi che "sostengono le formazioni a Tripoli", ha sostenuto ancora il portavoce delle forze di Khalifa Haftar, fanno affluire in Libia "un gran numero di terroristi dal mondo intero per combattere le forze armate" libiche.

"Serve un processo politico"

La "necessità della realizzazione della stabilità, della sicurezza e della riforma democratica ela ripresa del processo politico" è stata affermata nella dichiarazione con cui le forze del generale Khalifa Haftar (Lna) hanno respinto la proposta di cessate il fuoco in Libia. Ahmed al-Mismari ha detto che la necessità riguarda anche il "mettersi d'accordo su un quadro nazionale che assicuri una giusta distribuzione delle risorse libiche senza esclusione o marginalizzazioni". La "base", ha aggiunto, è comunque "il disarmo di tutte le milizie".

Sito pro-Haftar: raid contro l'accademia di Misurata

Aerei di Haftar avrebbero compiuto sei raid contro l'Accademia d'aviazione di Misurata, la più potente città libica e alleata del premier Fayez Al Sarraj. "I caccia delle forze armate conducono sei raid aerei contro postazioni di gruppi di milizie all'Accademia aerea di Misurata", scrive la pagina Facebook "Divisione informazione di guerra" che informa sulle operazioni del sedicente Esercito nazionale libico (Lna).