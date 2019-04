Smentite le notizie di un rimpatrio dei soldati Libia, l'Italia non lascia la base di Misurata La missione italiana in Libia conta un impiego massimo di 400 militari, 130 mezzi terrestri e mezzi navali e aerei

Nessun ritiro italiano dalla base di Misurata, in Libia. Lo confermano fonti qualificate all'agenzia askanews, smentendo le notizie circolate sui social media riguardo a un rimpatrio dei soldati dispiegati nella città libica per via aerea.La notizia del ritiro italiano dalla base di Misurata sta circolando oggi sul web, dopo giorni di scontri alle porte di Tripoli tra le forze del generale Khalifa Haftar e quelle del governo di accordo nazionale di Fayez al Sarraj. Ieri il comando americano per l'Africa (Africom) ha riferito dell'evacuazione di alcuni cittadini americani e personale di sicurezza da Tripoli.La missione italiana in Libia conta un impiego massimo di 400 militari, 130 mezzi terrestri e mezzi navali e aerei. La missione fornisce assistenza e supporto sanitario e formazione e addestramento per le forze di sicurezza e le istituzioni governative libiche.