Il conflitto Libia, Putin ed Erdogan chiedono cessate il fuoco da domenica 12

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan chiedono "un cessate il fuoco in Libia a partire dalla mezzanotte di domenica 12 gennaio".Lo ha reso noto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, a margine del vertice a Istanbul tra i due presidenti, assicurando che la Turchia continuerà i suoi sforzi con "il nostro partner russo" e tutte le parti in Libia per "stabilire una pace permanente" nel Paese."Una pace solida e stabile in Libia può essere raggiunta solo mediante un processo politico condotto ed effettuato dai libici e basato su un dialogo franco e inclusivo fra loro". E' quanto stabilito nella dichiarazione congiunta di Putin ed Erdogan. I due leader hanno constatato inoltre che "scommettere su una soluzione militare del conflitto porterebbe solo a ulteriori sofferenze e renderebbe più profondi i dissidi fra i libici". La dichiarazione è sul sito del Cremlino.