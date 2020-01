Il conflitto tra Haftar e Al Serraj Libia, Ue: forte preoccupazione per il voto turco, rispettare embargo armi Dopo il via libera del Parlamento di Ankara all'invio di truppe a sostegno del governo di Tripoli, Bruxelles ribadisce: non esiste una soluzione militare alla crisi libica. Sospesi voli dall'aeroporto della capitale dopo un lancio di razzi nell'area

L'Unione europea esprime forte preoccupazione per la decisione della Grande Assemblea nazionale turca di autorizzare schieramenti militari in Libia e ribadisce la sua ferma convinzione che non esiste una soluzione militare alla crisi libica. Lo fa sapere in una nota il portavoce del servizio di azione esterna dell'Ue in cui si precisa che "le azioni a sostegno di coloro che stanno combattendo nel conflitto destabilizzeranno ulteriormente il paese e la regione in generale".E' imperativo, ricorda Bruxelles, per tutti i partner internazionali "rispettare pienamente l'embargo delle Nazioni Unite sulle armi e sostenere gli sforzi del rappresentante speciale Onu Ghassan Salamé e il processo di Berlino, in quanto unica via verso una Libia pacifica, stabile e sicura". Dal canto suo, "l'Ue manterrà un impegno attivo a sostegno di tutte le misure di escalation che portano a un cessate il fuoco efficace e alla ripresa dei negoziati politici".Tutti i voli dall'aeroporto di Tripoli, Mitiga, sono stati intanto sospesi fino a nuovo ordine a causa del lancio di razzi nelle vicinanze. Lo hanno reso noto le autorità aeroportuali.Lo scalo di Tripoli è stato più volte chiuso e riaperto negli ultimi anni e in particolare dal lancio ad aprile dell'offensiva del generale Khalifa Haftar. Era stato riaperto il 12 dicembre dopo oltre tre mesi. Non è ancora chiaro quale sia l'origine dei razzi lanciati oggi.