​Raid aerei su postazioni Haftar Libia, infuria la battaglia a sud di Tripoli. Onu: oltre 13.500 sfollati Dopo violenti scontri durati per tutta la notte, le forze del generale Khalifa Haftar hanno sfondato il fronte a sud di Tripoli, conquistando el Azizia, circa 50 km dalla capitale

È violenta la battaglia tra le forze fedeli al governo nazionale di Fayez al Sarraj e quelle di Khalifa Haftar attorno a Suani, la cittadina a circa 25 km a sud di Tripoli. Lo riferiscono fonti sul posto e nella capitale.Le forze di Haftar, dicono i testimoni, stanno sparando con artiglieria e razzi, coadiuvati da almeno un raid aereo mentre le milizie governative oppongono una forte resistenza.Dopo violenti scontri durati per tutta la notte, le forze del generale Khalifa Haftar hanno sfondato il fronte a sud di Tripoli, conquistando el Azizia, circa 50 km dalla capitaleLe forze aeree del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia hanno condotto raid su postazioni dell'Esercito nazionale libico (Eln) fedele al generale Khalifa Haftar nei pressi di Gharyan, a sud di Tripoli. Lo ha riferito Libya Observer su Twitter, informando anche che l'aviazione dell'uomo forte della Cirenaica ha a sua volta bombardato il campo di Sadawi a Ein Zara, sempre alla periferia della capitale, dove si trova un centro di detenzione per migranti. In questo raid non ci sarebbero state vittime, secondo la testata.Sono 100 i morti - tra i quali 28 bambini - e oltre 500 i feriti registrati in Libia dal 4 aprile ad oggi a causa dei combattimenti in corso. Oltre 200 i bambini che risultano feriti. Lo riferisce all'Ansa il presidente dell'Associazione Medici Stranieri in Italia (Amsi) Foad Aodi, anche consigliere dell'ordine dei medici di Roma, che in queste ore è in contatto con medici libici in vari ospedali. Gli ospedali in Libia, afferma, "sono al collasso e sono triplicate le richieste di operare in italia i bimbi feriti".Sono oltre 13.500 gli sfollati in seguito alla battaglia nei pressi della capitale libica, Tripoli. Lo riferisce l'Ufficio delle Nazioni unite per gli affari umanitari (Ocha) secondo cui 4 mila persone hanno lasciato le proprie abitazioni nelle ultime 24 ore. Degli sfollati, 3.900 persone hanno richieste di essere portati in aeree più sicure.