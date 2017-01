Sirte Libia, raid dei bombardieri Usa contro l’Isis Nel mirino due campi 40 chilometri a sud di Sirte, ex roccaforte dei jihadisti. Fonti Usa: ''Alcune decine di combattenti Isis sarebbero morti''

Il Pentagono ha confermato i raid aerei messi a segno la scorsa notte in Libia, in collaborazione con il governo di unità nazionale, che hanno "distrutto due campi dello Stato islamico (Isis) a 45 chilometri a Sud-Ovest di Sirte". La notizia era stata inizialmente diffusa dalla Cnn, citando funzionari Usa.In una nota, il portavoce del Pentagono, Peter Cook, ha precisato che "tra i terroristi dell'Isis presi di mira figurano anche individui fuggiti da Sirte e riparati nei campi situati in zone remote nel deserto con l'intento di riorganizzarsi, ponendo quindi una minaccia alla sicurezza della Libia, della regione e degli interessi nazionali americani"."Sebbene siano ancora in corso le valutazioni sull'esito dei raid - ha aggiunto Cook - le prime informazioni indicano che sono andati a segno. Questa azione è stata autorizzata dal presidente come proseguimento dell'operazione di successo condotta dall'esercito Usa lo scorso anno a sostegno delle forze libiche impegnate nella liberazione di Sirte dall'Isis".Il Pentagono ha quindi aggiunto che gli Stati Uniti sono pronti a garantire ulteriore sostegno agli sforzi libici contro le minacce terroristiche e per sconfiggere l'Isis: "Siamo impegnati a mantenere la pressione sull'Isis e a evitare che creino un covo sicuro. Questi attacchi limiteranno le capacità dell'Isis di lanciare attacchi contro le forze libiche e i civili impegnati a stabilizzare Sirte, e dimostrano la nostra risolutezza nel contrastare la minaccia posta dall'Isis alla Libia, agli Stati Uniti e ai nostri alleati".Non ci sarebbero ne' donne ne' bambini fra le vittime dei bombardamenti americani. Lo riporta la stampa americana citando alcune fonti, secondo le quali i raid sono avventi su due campi con bombardieri B-2 e droni. ''Alcune decine di combattenti Isis sarebbero morti'', affermano le fonti.