La crisi Libia, rimpallo di accuse: Tripoli denuncia violazioni tregua, Haftar pure. Serraj vola da Erdogan Dopo le pressioni dei loro sostenitori, Russia e Turchia, il cessate il fuoco è iniziato ufficialmente oggi. Conte sente Serraj, Merkel e Putin

Condividi

Le due parti nella guerra civile libica si sono accusati reciprocamente di aver infranto il cessate il fuoco mediato a livello internazionale a poche ore dalla sua entrata in vigore. Lo riporta la Bbc online. Dopo le pressioni dei loro sostenitori, Russia e Turchia, il cessate il fuoco è iniziato ufficialmente alla mezzanotte di oggi. Ma sia il governo appoggiato dall'Onu, lo Gna, sia le forze fedeli al generale Khalifar Haftar affermano che ci sono stati combattimenti nella capitale, Tripoli. La scorsa settimana la Turchia ha inviato truppe per aiutare il governo di unità nazionale (Gna).

Il generale Haftar è sostenuto da Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania, facendo temere che la Libia ricca di petrolio potrebbe diventare il teatro di un conflitto regionale, o addirittura di una "seconda Siria".Le forze dell'esercito nazionale libico (Lna), fedeli al generale Haftar, controllano gran parte della Libia orientale. Hanno lanciato un'offensiva sulla capitale nell'aprile 2019 ma non sono stati in grado di conquistare la città.

La scorsa settimana, tuttavia, hanno preso la terza città più grande del Paese, Sirte. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e l'omologo russo Vladimir Putin hanno chiesto un cessate il fuoco quando si sono incontrati a Istanbul la scorsa settimana.

Pro Haftar: alcune violazioni ma la tregua regge

Anche alcuni media pro Haftar segnalano violazioni al cessate il fuoco entrato in vigore dalla mezzanotte in Libia dopo che il governo di Serraj aveva denunciato violazioni della tregua. "Le milizie che fanno capo al governo di accordo nazionale libico hanno violato la treguasu più di un fronte con ogni tipo di armi, compresa l'artiglieria", ha affermato Al-Mabrouk Al-Gazawi dell'Esercito nazionale libico al sito informativo libico Al Marsad, assicurando tuttavia il rispetto dell'ordine del cessate il fuoco.

Serraj a Istanbul, ricevuto da Erdogan

Il presidente turco ha ricevuto Al Serraj, a palazzo Dolmabahce di Istanbul. Serraj, sostenuto dalla Turchia sia politicamente sia militarmente, è giunto nel Bosforo poche ore dopo l'inizio del cessate il fuoco in Libia.

Conte sente Serraj, Merkel e Putin

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto nella mattinata di oggi alcune conversazioni telefoniche rispettivamente con Serraj, con Merkel e con Putin. Al centro dei colloqui i recentissimi sviluppi sul dossier libico, con particolare riferimento all'attuale "cessate il fuoco" e alla prosecuzione del processo di Berlino.

Sereni: cessate-il-fuoco importante segnale positivo

"Cessate-il-fuoco in Libia accolto da entrambe le parti primo importante segnale positivo, seppure molto fragile. Prosegue impegno Italia per: fine interferenze, embargo armi, processo politico inclusivo a guida Onu. Bene dialogo con tutti, bene Europa unita per Conferenza Berlino". Lo scrive su twitter la vice ministra degli Esteri Marina Sereni.