Sale la tensione Libia, rinviata la missione Ue con il ministro degli Esteri Di Maio Mercoledì riunione al Cairo tra i ministri degli Esteri di Egitto, Italia, Francia, Grecia e Cipro per discutere della situazione attuale

La missione dell'Ue a Tripoli, prevista per domani, guidata dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Josep Borrell, e a cui avrebbe partecipato anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, "è stata rinviata a data da destinarsi, alla luce delle condizioni attuali" nel Paese. A renderlo noto noto il ministero degli Esteri del Governo di accordo nazionale libico.È in programma invece per mercoledì una riunione tra i ministri degli Esteri di Egitto, Italia, Francia, Grecia e Cipro per discutere della situazione attuale in Libia. Ilministero degli Esteri egiziano ospiterà l'incontro. Per l'Italia è attesa la presenza del titolare della Farnesina, Luigi Di Maio.Intanto il presidente turco Erdogan invia i soldati turchi in Libia "per garantire un cessate il fuoco, non per combattere". Haftar smentisce il bombardamento dell'Accademia militare a Tripoli che ha causato la morte di una trentina di cadetti ed il ferimento di altri 18."I recenti sviluppi in libia indicano che potrebbe essere imminente un'escalation delle violenze intorno a Tripoli. condanniamo gli attacchi come quello di sabato contro l'accademia militare, che porta solamente più violenza e sofferenza umana". Così in una nota l'alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell. "Oggi è più importante che mai lavorare in maniera autentica per una soluzione politica della crisi in libia - continua Borrell - l'Ue fa appello a tutte le parti perché si impegnino in un processo politico sotto la guida delle nazioni unite. l'Unione europea continuerà a fare tutti gli sforzi possibili per trovare una soluzione pacifica e politica di questo processo".Le truppe turche sono già in viaggio verso la Libia per sostenere il Governo di accordo nazionale del premier di Tripoli Fayez al-Serraj, ha annunciato il presidente, Recep Tayyp Erdogan, a soli tre giorni dal via libera del Parlamento di Ankara all'invio. "Andiamo a rafforzare la posizione di quello che è un governo legittimo che ci ha chiesto di intervenire. La nostra non è una spedizione di legionari. Il compito dei nostri soldati è il coordinamento. Lì svilupperanno il centro operativo. I nostri soldati stanno gradualmente andando in questo momento", ha spiegato Erdogan.L'annuncio arriva a poche ore dalla strage causata da un raid aereo contro un accademia militare a sud di Tripoli, 30 cadetti uccisi, per la quale il Gna accusa il generale Khalifa Haftar, che nega ogni responsabilità.In un video si vede un ordigno precipitare al centro di un gruppo di militari nel cortile della caserma ad al-Hadba al-Khadra, un quartiere residenziale, ed esplodere lasciando tutti a terra. In pochi riescono a rialzarsi e allontanarsi. Tripoli ha condiviso le immagini dell'attacco sui social network attribuendo l'azione alle truppe della Cirenaica. Il portavoce delle forze di Haftar, Ahmad al-Mismari, ha negato il coinvolgimento e ha accusato i terroristi come al Qaeda, l'Isis o i Fratelli Musulmani.Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo Mohamed Siyala, al quale ha espresso le condoglianze al governo, condannando l'attacco."Ogni azione militare - ha detto - provoca sofferenze ingiuste alla popolazione civile, aggrava la crisi umanitaria e alimenta una pericolosissima escalation del conflitto. L'Italia rifiuta la logica del confronto militare, che nelle ultime settimane ha coinvolto in misura crescente obiettivi civili e causato ulteriori, ingiustificate sofferenze all'amico popolo libico. L'Italia - ha sottolineato Di Maio - è fermamente convinta che non vi sia alcuna scorciatoia militare per raggiungere una soluzione durevole e sostenibile alla crisi libica e chiede pertanto a tutte le parti un'immediata cessazione di ogni tipo di azione militare e il ritorno ad un percorso di dialogo politico sotto egida Onu"."Dal primo giorno abbiamo detto che l'offensiva su Tripoli avrebbe solo generato altra violenza e non avrebbe mai condotto a una soluzione sostenibile. Siamo stati, purtroppo, dei buoni profeti. A maggior ragione non crediamo che ora intervenire militarmente a favore dell'una o dell'altra parte possa contribuire alla stabilità. Oggi più che mai investiamo tutto il nostro capitale su una soluzione politica, in particolare sostenendo gli sforzi delle Nazioni Unite e, adesso, della Germania nella preparazione della Conferenza di Berlino. Non ci sono altre strade per la pace". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'la Repubblica'.