Zuckerberg: Libra, "un progetto complesso e rischioso"

di Tiziana Di Giovannandrea Mark Zuckerberg, presidente e amministratore delegato di Facebook, è comparso in audizione davanti alla Camera del Congresso americano sul tema Libra, la criptovaluta e il sistema di pagamento mondiale creato nel 2019 dall'azienda Facebook con lancio previsto nel 2020.Da tempo si sapeva della convocazione presso il Congresso di Mark Zuckerberg perché ne aveva dato notizia la stessa presidente della Commissione servizi finanziari della Camera americana, Maxine Waters, dicendo che l'audizione si sarebbe concentrata sull'impatto di Facebook sui servizi finanziari e il settore immobiliare.Zuckerberg, l'amministratore delegato di Facebook, nel corso dell'audizione odierna alla Commissione servizi finanziari della Camera fa un passo indietro ed ammette: Libra è un progetto "complesso e rischioso" spiegando che Facebook "non è il messaggero ideale per Libra".Il fondatore e Ceo di Facebook pur defininendo "datata" l'infrastruttura finanziaria americana, confessa di fatto di avere alcune difficoltà in termini di reputazione.Oggetto dell'audizione è Libra, ma fin dalle prime battute si capisce che i temi all'ordine del giorno sono più ampi. La presidente della Commissione, Maxine Waters, accusa Facebook si essere un "imponente tentativo di soppressione del voto a portata di click". Waters poi si spinge anche oltre e dice a Zuckerberg: "Lei afferma di promuovere la libertà di espressione, ma questo non suona come la verità. Forse ritiene di essere al di sopra della legge".