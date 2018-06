Braccio di ferro nel Mediterraneo Lifeline, stallo in mare. Malta: "Torni indietro". Guardia costiera a navi: coordinatevi con Libia "Sono in corso negoziati tra diversi Stati", ha detto Axel Steier, portavoce della ong. L'Italia ha accusato Lifeline di aver soccorso i migranti senza attendere le indicazioni della Guardia Costiera. Matteo Salvini atteso lunedì in Libia

Ong: documenti Lifeline sono a posto

La ong ha voluto smentire ancora una volta Roma, che, forte di una conferma dei Paesi Bassi, ha annunciato di aver avviato una inchiesta sulla bandiera battuta dalla nave affermando che non è olandese e ha fatto sapere di volerla sequestrare. "E' tutto legale - ha spiegato Steier - i documenti sono in ordine". Nella notte di mercoledì scorso l'imbarcazione aveva recuperato da un gommone i migranti e ieri aveva partecipato al salvataggio di altre 113 persone che ora si trovano sulla nave mercantile Maersk, battente bandiera danese. La Maersk è giunta in rada a Pozzallo (Ragusa), con a bordo i migranti, in attesa del permesso di attracco. Lifeline, la nave della ong a cui sia il governo italiano che quello maltese hanno chiuso i porti lasciandola in mare con 230 migranti a bordo, "attende una soluzione diplomatica" che le consenta di giungere a un approdo sicuro. "Sono in corso negoziati tra diversi Stati", ha detto da Dresda all'agenzia France Presse Axel Steier, portavoce della ong. che non ha voluto fornire altri dettagli. Domani dovrebbero giungere da La Valletta, si è limitato ad aggiungere, "coperte, medicinali e cibo" di cui la nave avrebbe bisogno. Tra i migranti soccorsi da Lifeline vi sono 14 donne e quattro bambini.La ong ha voluto smentire ancora una volta Roma, che, forte di una conferma dei Paesi Bassi, ha annunciato di aver avviato una inchiesta sulla bandiera battuta dalla nave affermando che non è olandese e ha fatto sapere di volerla sequestrare. "E' tutto legale - ha spiegato Steier - i documenti sono in ordine". Nella notte di mercoledì scorso l'imbarcazione aveva recuperato da un gommone i migranti e ieri aveva partecipato al salvataggio di altre 113 persone che ora si trovano sulla nave mercantile Maersk, battente bandiera danese. La Maersk è giunta in rada a Pozzallo (Ragusa), con a bordo i migranti, in attesa del permesso di attracco.

La Guardia costiera italiana alle navi dei soccorsi: coordinarsi con la Libia

Nel caso in cui si verifichi una una richiesta di soccorso nelle acque di Ricerca e soccorso della Libia, le autorità competenti sono quelle libiche e bisogna coordinarsi in primo luogo con loro: è quello che la Guardia costiera italiana scrive in un "messaggio circolare, di carattere tecnico-operativo" per tutte le navi che si trovano in zona libica nel momento in cui si verifica l'emergenza.



Salvini atteso in Libia lunedì

Per affrontare la questione migranti, si terrà lunedì una missione in Libia del ministro dell'Interno Matteo Salvini. E' quanto si apprende da fonti governative. La partenza del vicepremier per Tripoli - viene riferito - avverrà lunedi mattina. Dopo gli incontri e il rientro di Salvini si terrà una conferenza stampa al Viminale. Lo staff del ministro ha precisato, in una comunicazione ai cronisti che abitualmente seguono il vicepremier che non sarebbe stato possibile seguirlo in missione.



Il vicepremier: navi Ong si scordino di raggiungere l'Italia

"Certe navi si devono scordare l'Italia, stop al business dell'immigrazione clandestina! La musica è cambiata, io ce la metto tutta", scrive su Twitter il ministro dell'Interno, rilanciando un servizio giornalistico sull'emergenza migranti.

Le accuse dell'Italia La "Lifeline ha violato le regole ignorando le direttive italiane nell'area di ricerca e soccorso davanti alla Libia. Dovrebbe spostarsi dalla sua posizione verso la sua destinazione originaria per prevenire escalation. Nonostante non abbia alcuna responsabilità Malta ha consegnato forniture umanitarie e le forze armate hanno soccorso una persona", scrive il premier maltese Joseph Muscat su Twitter.

L'Italia ha accusato Lifeline di aver soccorso i migranti senza attendere le indicazioni della Guardia Costiera italiana; di essere irresponsabili perché la nave ha una capacità massima di 50 persone e che la Lifeline è "probabilmente fuorilegge": il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, ha ricordato che la nave porta bandiera olandese nonostante il governo dell'Aja abbia assicurato che non ha il permesso. L'organizzazione ha risposto mostrando, su Twitter, i documenti che provano che l'imbarcazione è effettivamente registrata in Olanda, con data 19 settembre 2017 e con validità fino al 2019. Lifeline ora si trova al largo di Malta per cui il governo ha chiesto a La Valletta di farsene carico. Dopo che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aveva avvertito che non consentirà più ad alcuna imbarcazione di ong di arrivare in un porto italiano, Toninelli ha chiesto a Malta che apra i suoi porti. Ma Malta ritiene che non può essere "responsabile dell'irresponsabilita'" di una barca che naviga sovraccarica, ha aggiunto che dell'imbarcazione deve farsi carico il Paese di cui porta la bandiera, in questo caso l'Olanda, e che pertanto

La Valletta si limitera' a "controllare" e "fornire assistenza in casi di urgenze sanitarie e se necessario".



Un'altra nave ferma davanti a Pozzallo

Una nave cargo, la Alexander Maersk, battente bandiera danese, con a bordo più 110 migranti soccorsi nel Mediterraneo, è da ieri davanti al porto di Pozzallo. Secondo quanto si è appreso la nave è stata rifornita di viveri e di beni di prima necessità in attesa di ricevere l'autorizzazione a entrare nel porto. Sulla nave ci sarebbero tra 110 e 120 migranti soccorsi dalla ong tedesca Lifeline. Dalla nave hanno riferito così le fasi del salvataggio: "Nel bel mezzo della notte abbiamo ricevuto un messaggio radio: gommone in pericolo. Non lontano da noi. Abbiamo offerto il nostro supporto ad Alexander Maersk, una grande nave porta container non effettivamente preparata per effettuare un salvataggio. Accettano per fortuna la nostra offerta. Ora siamo sul posto e il nostro equipaggio RHIB sta assistendo le persone mentre salgono a bordo su una scala di maglia da 5 metri".



Secondo Lifeline i migranti soccorsi dalla Maersk sono stati almeno per 30 ore a bordo del gommone con il quale sono partiti dalla Libia.