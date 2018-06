La polemica Lifeline, ministro maltese contro il Ministro Toninelli: "La vera disumanità è quella dell'Italia" Toninelli aveva parlato di "disumanità" dei maltesi per il rifiuto di far attraccare la nave della ong con oltre 230 migranti a bordo. Farrugia replica oggi su Twitter: "Fino a quando la Lifeline è stata nella zona SAR di Libia e vicino all'Italia (Lampedusa) solo silenzio da parte di Toninelli"

1/2 Fino a quando la #Lifeline è stata nella zona #SAR di Libia e vicino al Italia (Lampedusa) solo silenzio da parte di @DaniloToninelli. Poi s’ ne e’ accorto all’ improvviso quando la nave ha attraversato la SAR di #Malta. — Michael Farrugia (@dr_micfarr) 24 giugno 2018

2/2 Perché non sono stati messi in porto subito dal’ #Italia come sta chiedendo a #Malta? Questa e’ la vera disumanita’ — Michael Farrugia (@dr_micfarr) 24 giugno 2018

Duro attacco del ministro degli Esteri di Malta, Michael Farrugia, contro il ministro delle Infrastrutture italiano, Danilo Toninelli, sul caso Lifeline. Toninelli aveva parlato di "disumanita'" dei maltesi per il rifiuto di far attraccare la nave della ong con oltre 230 migranti a bordo. Farrugia replica oggi su Twitter: "Fino a quando la #Lifeline e' stata nella zona #SAR di Libia e vicino all'Italia (Lampedusa) solo silenzio da parte di @DaniloToninelli. Poi se ne è accorto all'improvviso quando la nave ha attraversato la SAR di #Malta. Perche' non sono stati messi in porto subito dall'Italia come sta chiedendo a #Malta? Questa e' la vera disumanita'".